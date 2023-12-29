وثقوها بالفيديو.. تورط جنود إسرائيليين في سرقات ممنهجة لأموال ومقتنيات الفلسطينيين

وأوضح المرصد أن شهادات جمعها تظهر أن "مداهمات الجيش الإسرائيلي تتجاوز الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والإعدام الميداني إلى تخريب متعمد للممتلكات وسرقة المقتنيات الشخصية، ومن ثم حرق المنازل بعد نهبها في إطار نهج يقوم فيما يبدو على الانتقام الجماعي من السكان الفلسطينيين"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".