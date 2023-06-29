الجامعة العربية تُدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان له اليوم: إن مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروّجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا؛ وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم؛ مشيرًا إلى أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.