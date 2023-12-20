"بضربة واحدة نقتل 100 ألف فلسطيني". صحافي إسرائيلي يعيد تصريح "القنبلة النووية" للواجهة

وقال مراسل الشؤون العربية في "القناة 13" العبرية، تسفيكا يحزقيلي، إنه "يدعم قتل 100 ألف فلسطيني في غزة بضربة موجعة واحدة"، معتبرا أنه "كان على الجيش الإسرائيلي أن يضرب غزة ضربة افتتاحية للحرب لو سقط بها مئة ألف قتيل.. وليقل العالم ما يقل.. وبعد ذلك ينتقل لتحقيق أهداف الحرب".