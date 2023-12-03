مقتل 5 من جماعة عراقية مسلحة بمدينة كركوك في هجوم يشتبه أنه أمريكي

وقال مايلز كاغينز، العقيد الأمريكي المتقاعد والمتحدث السابق باسم التحالف الدولي، في وقت سابق: "الرد الأمريكي قد يتغير ويصبح أكثر عنفًا إذا ما استهدفت تلك الميليشيات المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، أو قتلت جنودها"، وفقًا لـ"العربية نت".