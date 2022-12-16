"الموت للديكتاتور".. تظاهرات زاهدان الإيرانية تتواصل وخطر الإعدام قائم!

ويقول مسؤولون إيرانيون إن المئات قتلوا جراء العنف في الشوارع، بينهم عشرات من قوات الأمن، إضافة الى اعتقال الآلاف، ما أدى إلى إدانات دولية وفرض عقوبات وإخراج إيران، الأربعاء، من هيئة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة ، وفق ما نقلت "العربية".