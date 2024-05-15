مسؤولون إسرائيليون: العلاقات مع مصر "وصلت إلى مرحلتها الأسوأ"

واعتبر "شكري" السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، "وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيس في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر".