"ترامب" يحذر من المماطلة في تنفيذ خطة غزة: لن نتسامح مع التأخير وعلى "حماس" التحرك فورًا

وكانت حركة حماس قد ردت، الجمعة، على خطة ترامب لمستقبل غزة، معلنةً قبولها لبعض الأجزاء الرئيسية من المبادرة، بما في ذلك إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والإفراج المتبادل عن الرهائن والمحتجزين، وتقديم المساعدات، ودعم جهود إعادة الإعمار، ورفض تهجير الفلسطينيين.