الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء تعليق الاحتلال عمليات المنظمات الدولية في فلسطين

ودعا غوتيريش في بيان إلى العدول عن هذا الإجراء، مشددًا على أن جهود المنظمات الدولية غير الحكومية لا غنى عنها للعمل الإنساني المنقذ للحياة، وأن تعليق عملها يخاطر بتقويض التقدم الهش الذي أحرز أثناء وقف إطلاق النار.