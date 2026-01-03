الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء تعليق الاحتلال عمليات المنظمات الدولية في فلسطين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، عن القلق البالغ بشأن إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا غوتيريش في بيان إلى العدول عن هذا الإجراء، مشددًا على أن جهود المنظمات الدولية غير الحكومية لا غنى عنها للعمل الإنساني المنقذ للحياة، وأن تعليق عملها يخاطر بتقويض التقدم الهش الذي أحرز أثناء وقف إطلاق النار.
وقال "إن إعلان السلطات الإسرائيلية يأتي إضافة للقيود السابقة التي أخرّت بالفعل دخول الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء والنظافة الضرورية إلى قطاع غزة"، لافتًا الانتباه إلى أن هذا الإجراء الأخير سيفاقم بشكل أكبر الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.
وشدد في بيانه على أن إسرائيل، بموجب التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، يجب أن تسمح بمرور الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين وأن تُيسر ذلك، مؤكدًا ضرورة أن يتمكن جميع شركاء العمل الإنساني من العمل بأمان وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.