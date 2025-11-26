5 قتلى ودمار واسع إثر انفجار غامض في كفر تخاريم شمال غربي سوريا

هزّ انفجار مجهول بلدة كفر تخاريم في ريف إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وحدوث دمار كبير، وفق ما أفادت به وسائل إعلام سورية.
وقالت قناة "الإخبارية السورية" إن الانفجار أدى إلى مقتل 5 مدنيين، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات انتشال من لا يزالون تحت الأنقاض.
وسُمع دوي الانفجار في أنحاء البلدة، دون أن تتضح طبيعته حتى الآن، في ظل غياب أي بيان رسمي أو محلي يوضح أسباب الحادث أو ملابساته.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار ناتج عن مستودع ذخيرة تابع لأحد الفصائل المسلحة، يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.
وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه.