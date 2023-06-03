وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره الإسرائيلي ملابسات الحادث الأمني على الحدود

بحث وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكى، اليوم (السبت)، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، ملابسات الحادث الذي وقع على الحدود بين البلدين، وأودى بحياة جندي أمن مصري، بعدما قتل 3 جنود إسرائيليين.
وأفاد المتحدث العسكري للجيش المصري عبر "تويتر"، بأن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الإسرائيلي، لبحث ملابسات حادث اليوم، وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.