وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره الإسرائيلي ملابسات الحادث الأمني على الحدود

وأفاد المتحدث العسكري للجيش المصري عبر "تويتر"، بأن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الدفاع الإسرائيلي، لبحث ملابسات حادث اليوم، وتقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.