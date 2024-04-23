مصر.. وزير الخارجية يحذر إسرائيل من اجتياح رفح ويطالب بإجراءات رادعة

وأضاف شكري وفق روسيا اليوم، أنه لا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل استمرار هذا الحجم من القتل فى غزة الذي وصل إلى 34 ألف قتيل، منهم 20 ألفًا من نساء وأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه.