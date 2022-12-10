فتش وراء "حزب الله" وإيران.. إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت

كشفت أوساط سياسية في تل أبيب أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هدّدت الحكومة اللبنانية بقصف مطار بيروت، إذا جرى استخدامه لعمليات تهريب أسلحة إيرانية؛ مثلما فعلت مع سوريا.
وقالت المصادر الإسرائيلية: إنها كانت على علم بما بثّته "قناة العربية" من أن إيران تُجري عمليات جس نبض ومحاولات استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق، مضيفًا أن تل أبيب تتحرّى عن محاولة طهران تهريب أسلحة من خلال رحلات مدنية إلى مطار بيروت.
ووفق "الشرق الاوسط": أكدت المصادر أن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على سوريا، خلال السنوات الأخيرة، أثبتت جدواها وأحبطت غالبية عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشياتها المسلّحة في سوريا و"حزب الله" في لبنان، ودمّرت عددًا من المنشآت والمواقع الإيرانية على الأراضي السورية والبنى التحتية للمضيفين "جيش النظام السوري".
وقد تركت هذه العمليات أثرها البالغ، وكان يتوقّع أن تفتّش عن سبل أخرى لهذه الأسلحة، لكن إسرائيل لن تتعامل بأي تساهل مع نقل الأسلحة الإيرانية عبر مطار بيروت. ونقلت، عبر طرف ثالث، رسالة مفادها بأنها ستنفذ ضربات عسكرية قاسية ضد المطار في حال وصول أية أسلحة أو ذخيرة أو عتاد حربي إيراني إليه.
وكانت مصادر أخرى في تلّ أبيب قد ربطت بين الأنباء عن استخدام مطار بيروت لنقل شحنات أسلحة إيرانية، وبين الزيارة التي قام بها أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد. وقالت: إن هذه الزيارة، التي جرت قبل أسبوعين، تناولت المصاعب التي تواجه إيران و"حزب الله" في سوريا من جراء الضربات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد قصفت مطار بيروت في أواخر عام 1968 ردًّا على هجوم نفّذته "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على طائرة مدنية إسرائيلية. وكانت لهذا التنظيم الفلسطيني قواعد في لبنان في ذلك الوقت، ودمرت تلك الغارة الإسرائيلية عددًا من الطائرات المدنية التابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط".
وعلّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على التهديد الإسرائيلي بقصف مطار بيروت، في بيان جاء فيه: "إن الموضوع الذي طُرح في بعض وسائل الإعلام بأن حزب الله يستقدم أسلحة من إيران عن طريق مطار بيروت؛ هو موضوع دقيق وخطير وطارئ ويستحق اجتماعًا عاجلًا وضروريًّا لحكومة تصريف الأعمال من أجل استجماع كل المعطيات المطلوبة حول هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخهم".