فتش وراء "حزب الله" وإيران.. إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت

وعلّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على التهديد الإسرائيلي بقصف مطار بيروت، في بيان جاء فيه: "إن الموضوع الذي طُرح في بعض وسائل الإعلام بأن حزب الله يستقدم أسلحة من إيران عن طريق مطار بيروت؛ هو موضوع دقيق وخطير وطارئ ويستحق اجتماعًا عاجلًا وضروريًّا لحكومة تصريف الأعمال من أجل استجماع كل المعطيات المطلوبة حول هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخهم".