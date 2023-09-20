بنغلاديش توقع ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي

وأضافت: "ستُمكّن رؤية ‘بنغلاديش الرقمية‘ الجمهورية بأن تصبح اقتصادًا رقميًا مبنيًا على المعرفة ومنطقة جذب قيادية عالمية للخدمات الرقمية، مسجلة خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي لبنغلاديش وتسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. نحن سعداء للترحيب بانضمام بنغلاديش إلى منظمة التعاون الرقمي كدولة عضو خلال انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للمنظمة، ونتطلع قدمًا للعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة".