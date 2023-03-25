بعد مذكرة اعتقال بوتين.. روسيا تدرس حظر المحكمة الجنائية الدولية

وكانت المحكمة، التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا، قد أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" منذ بدء الغزو.