تعهد بريطاني بالتحول للطاقة المتجددة.. "سوناك" يقرر حضور "كوب 27"!

ويقام مؤتمر "كوب27" في مدينة "شرم الشيخ" المصرية خلال الفترة من السادس من نوفمبر إلى الثامن عشر من الشهر ذاته؛ حيث اتخذ "سوناك" قرارًا في اللحظة الأخيرة في الثاني من نوفمبر، بالمشاركة في مؤتمر المناخ؛ في تراجع عن موقفه السابق بعدم حضور التجمع السنوي، وهو الموقف الذي لاقى انتقادات كثيرة من نشطاء البيئة والمعارضين السياسيين.