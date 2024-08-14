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"ترامب": هاريس دمرت الحدود والاقتصاد وإذا انتصرت فهذا يعني أن بلدنا انتهى

قال : سأهزمها في المناظرة المقبلة وقد يدفع الديمقراطيون بمرشح ثالث
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب
المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، الأربعاء، إنه في حال "انتصرت كامالا هاريس، فهذا يعني أن بلدنا انتهى".

وتفصيلاً، قال الرئيس الأمريكي السابق، في كلمة من مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية: سننتصر على كامالا هاريس وسنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا.

وأضاف: نحن نقود أكبر تحرك سياسي في تاريخ بلدنا.. سنجعل أمريكا قوة عظمى مرة أخرى، وإذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى.. هاريس دمرت الحدود والاقتصاد، ولكننا سنصلح كل المشكلات، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتابع: بمجرد فوزي في الانتخابات سأقوم بتخفيض الأسعار بسرعة، سأهزم هاريس في المناظرة المقبلة وقد يدفع الديمقراطيون بمرشح ثالث، هاريس لم تكن تحترم وهي نائبة الرئيس الأقل شعبية في تاريخنا.

وقال في تصريحاته : سننقذ الولايات المتحدة، الكثير من الناس تضرروا من التضخم وأمور أخرى، بلدنا أصبح دولة من العالم الثالث، ولن نسمح بوقوع هذا الأمر.

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