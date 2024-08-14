"ترامب": هاريس دمرت الحدود والاقتصاد وإذا انتصرت فهذا يعني أن بلدنا انتهى

وتفصيلاً، قال الرئيس الأمريكي السابق، في كلمة من مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشمالية: سننتصر على كامالا هاريس وسنعود إلى البيت الأبيض ونستعيد بلدنا.