"ميقاتي": مستعدون لتطبيق القرار 1701 فورًا وإرسال الجيش اللبناني إلى "جنوب الليطاني"

وأشار إلى أن "إدارة مسألة النازحين عملية ليست سهلة ولدينا اجتماع مع الدول المانحة للمساعدة ومد يد العون، نقبل كل المساعدات التي تأتي إلى الأمم المتحدة التي تقوم بتوزيعها حتى تصل إلى اللبنانيين".