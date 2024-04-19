على خلفية الأوضاع بالضفة الغربية.. أمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على إسرائيلي وشركتين على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن العقوبات شملت كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين نفذا أعمال عنف بالضفة الغربية.
والرجلان هما ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في أول فبراير/ شباط، وفق موقع "العربية نت".
وقالت الوزارة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في شهر فبراير الماضي، مرسوماً يسمح بفرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، وتفاقم العنف منذ ذلك الحين مع تكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وممارسة المستوطنين للعنف، وهجمات الفلسطينيين في الشوارع.
وبالإضافة إلى أكثر من 34 ألف فلسطيني تقول صحة غزة، إن إسرائيل قتلتهم بالقطاع المحاصر، تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 466 شخصًا سقطوا قتلى في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.