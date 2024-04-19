على خلفية الأوضاع بالضفة الغربية.. أمريكا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

وبالإضافة إلى أكثر من 34 ألف فلسطيني تقول صحة غزة، إن إسرائيل قتلتهم بالقطاع المحاصر، تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 466 شخصًا سقطوا قتلى في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.