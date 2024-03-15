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"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية ضدّ الإنسانية في قطاع غزة

جدّدت دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة اتخاذ قرار حاسم بوقف العدوان
"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية ضدّ الإنسانية في قطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة، حيث استهدف تجمعاً للمواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

واعتبرت المنظمة أن هذه الجريمة تشكل إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستدعي التحقيق والمساءلة.

وجدّدت دعوتها مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة اتخاذ قرارٍ حاسمٍ بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع انحاء القطاع بشكلٍ كافٍ ومستدام.

مجلس الأمن الدولي
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جرائم ضد الإنسانية

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