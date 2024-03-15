"التعاون الإسلامي" تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية ضدّ الإنسانية في قطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي -بشدة- استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة، حيث استهدف تجمعاً للمواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في مدينة غزة؛ ما أدّى إلى استشهاد وإصابة العشرات.