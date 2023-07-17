"نتنياهو" يتوعد غير الممتثلين للخدمة العسكرية بإجراءات صارمة

وجاء في خطاب وقعه 1700 ضابط سابق في سلاح الجو، من بينهم 27 جنرالًا متقاعدًا، وتم نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء الماضي أن مشروع قانون التعديلات الذي يقيد بعض صلاحيات المحكمة العليا سيفتح طريقًا مباشرًا نحو الديكتاتورية.