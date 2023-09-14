تونس تمنع وفدًا من نواب البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها

قرّرت السلطاتُ التونسية، اليوم "الخميس"، عدمَ السماح لوفد من نواب في البرلمان الأوروبي بالدخول إلى أراضيها، بعدما كان مقرّرًا أن يتوجه هذا الوفد الذي يضم خمسة نواب، بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل"، وتقييمه، بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس في منتصف يوليو "تموز" الماضي اتفاقًا يهدف إلى الحدّ من تدفُّقات المهاجرين.