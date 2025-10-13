بعد فوز المعارضة بجائزة نوبل.. فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بشكل مفاجئ

وأكدت وزارة الخارجية النرويجية، الإثنين، أن السفارة أبلغت بشكل رسمي نيتها الإغلاق، دون الكشف عن الأسباب، وصرّحت المتحدثة باسم الوزارة، سيسيلي روانغ، في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: "أُبلغنا من قبل السفارة الفنزويلية بأنها ستغلق أبوابها، من دون أن توضح الأسباب"، مضيفة أن "هذا أمر مؤسف"، مشيرة إلى أن النرويج رغم الخلافات السياسية، لا تزال حريصة على الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع كاراكاس.