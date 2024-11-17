خطوة تثير جدلًا واسعًا.. أوروبا تعيد فرض الرقابة على الحدود للحفاظ على وحدة القارّة العجوز

في خطوة تثير جدلًا واسعًا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، أعادت ألمانيا فرضَ رقابة مشدَّدة على حدودها البرية مع فرنسا وبلجيكا وبولندا؛ في محاولة للحدّ من الهجرة غير النظامية ومواجهة تهديدات أمنية محتملة.