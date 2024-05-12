غوتيريش يدعو مجدداً إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

وقال غوتيريش، في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت "إنني أكرّر دعوتي -دعوة العالم- إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.