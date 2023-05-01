"مخاوف الاختراق".. بريطانيا: روسيا شيدت في أوكرانيا أحد أعقد الأنظمة الدفاعية عبر العالم

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في ملخصها اليوم (الإثنين)، أن روسيا شيدت منذ صيف عام 2022 أحد أعقد الأنظمة الدفاعية، التي شوهدت في أي مكان من العالم خلال العقود الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدفاعات لم تُبنَ فقط على خط الجبهة الأمامية، بل أيضاً في عمق بعض الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي حالياً.
وأضافت أن صور الأقمار الاصطناعية المتوفرة حالياً، تؤكد أن موسكو بذلت جهداً كبيراً لتعزيز المنطقة الواقعة شمال القرم، حيث بنت دفاعات على عدّة طبقات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبينت الوزارة أن روسيا بنت أيضاً خنادق داخل الأراضي الروسية المعترف بها دولياً، في منطقتي بيلغورود وكورسك.
وخلصت إلى أن تلك البناءات تشير إلى مخاوف موسكو من احتمال تحقيق الجيش الأوكراني اختراقاً حقيقياً.