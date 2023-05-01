"مخاوف الاختراق".. بريطانيا: روسيا شيدت في أوكرانيا أحد أعقد الأنظمة الدفاعية عبر العالم

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في ملخصها اليوم (الإثنين)، أن روسيا شيدت منذ صيف عام 2022 أحد أعقد الأنظمة الدفاعية، التي شوهدت في أي مكان من العالم خلال العقود الأخيرة.