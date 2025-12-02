شاهد .. الأمن السوري يحبط تهريب 1250 لغمًا إلى حزب الله عبر ريف دمشق

وأوضح مدير الأمن الداخلي في يبرود، خالد عباس تكتوك، في بيان رسمي، أن وحدات الأمن نفذت مداهمة محكمة في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق، أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، مضيفًا أن العملية جاءت نتيجة "تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة"، أفضت إلى تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى لحظة التنفيذ.