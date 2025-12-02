شاهد .. الأمن السوري يحبط تهريب 1250 لغمًا إلى حزب الله عبر ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، أن قوات الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق نجحت في إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الألغام الحربية كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان، مشيرة إلى ضبط الشحنة واعتقال أربعة أشخاص متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباكات مع الدوريات.
وأوضح مدير الأمن الداخلي في يبرود، خالد عباس تكتوك، في بيان رسمي، أن وحدات الأمن نفذت مداهمة محكمة في منطقة الجَبّة شمال ريف دمشق، أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، مضيفًا أن العملية جاءت نتيجة "تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة"، أفضت إلى تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى لحظة التنفيذ.
وأكد تكتوك أنه تمت مصادرة المضبوطات بالكامل، وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتكثف السلطات الأمنية السورية منذ ديسمبر 2024، جهودها لملاحقة شبكات تهريب السلاح والمخدرات، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي استمر في الحكم نحو 24 عامًا.