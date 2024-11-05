متى سيُعرف الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية اعتاد الأمريكيون السهرَ حتى ساعات الفجر الأولى في انتظار إعلان المؤسسات الإخبارية النتائج الحاسمة للولاية الأخيرة، التي تحسم وصول المرشح الرئاسي إلى البيت الأبيض، ومعرفة من يسيطر على الكونغرس. وفي ليلة انتخابات عام 2000 ظهر مصطلح "الولايات الحمراء" للجمهوريين و"الولايات الزرقاء" للديمقراطيين، عندما تابع الأمريكيون مقدم برنامج "ميت ذا برس" تيم روسرت على قناة "إن بي سي"، وهو يتحدث طوال الليل عمّا يجري في فلوريدا.