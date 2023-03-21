وزير الخارجية الأردني: تصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية.. ولن تنال منا

وأضاف: "هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية.. التي يجب أن يسمعها العرب في إسرائيل وكذلك بعض اليهود المشككين في إسرائيل، هذه الحقيقة يجب أن تُسمَع هنا في قصر الإليزيه، وفي البيت الأبيض في واشنطن، والجميع بحاجة لسماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة".