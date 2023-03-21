وزير الخارجية الأردني: تصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية.. ولن تنال منا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تعلن بشكل واضح أن تصريحات وزير المالية اليميني المتطرف سموتريتش لا تمثلها.
وقال "الصفدي" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تحريضية ولن تنال منا، ونُحَذّر من خطورة هذا الفكر المتطرف.
وأضاف: سنتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد استدعت السفير الإسرائيلي في عمان، إلى مقر الوزارة، إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عُقدت يوم الأحد في باريس، خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي في بيان: إن القرار جاء "إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي -خلال مشاركته في فعالية عُقدت يوم أمس في باريس- خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان "سموتريتش" قد صرح في باريس الأحد، خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي- الإسرائيلي المقرب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، بأنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"؛ وفق ما جاء في مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الوزير الإسرائيلي، الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية، إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية، "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره".
وتابع: "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك.. اخترعوا شعبًا وهميًّا ويدّعون حقوقًا وهمية في أرض إسرائيل، فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".
وأضاف: "هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية.. التي يجب أن يسمعها العرب في إسرائيل وكذلك بعض اليهود المشككين في إسرائيل، هذه الحقيقة يجب أن تُسمَع هنا في قصر الإليزيه، وفي البيت الأبيض في واشنطن، والجميع بحاجة لسماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة".