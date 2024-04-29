مجموعة الـ 7 تقترب من الاتفاق على إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم

اقترب وزراء المناخ والطاقة والبيئة في دول مجموعة السبع المجتمعون اليوم (الاثنين) في إيطاليا، من التوصل إلى اتفاق بشأن إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم خلال النصف الأول من ثلاثينيات القرن الحالي.
وتدعو المسودة الأخيرة للبيان الختامي لمجموعة السبع إلى "التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم... خلال النصف الأول من ثلاثينيات القرن الحالي أو خلال جدول زمني يتوافق مع الحفاظ على الحد الأقصى لارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانب آخر، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، دول مجموعة السبع إلى استخدام نفوذها السياسي وثرواتها وتقنياتها للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وقال "ستيل": "كثيرًا ما أسمع في منتديات كهذه أنه لا يمكننا التحرك بسرعة كبيرة، خشية أن نحدد مسبقًا نتيجة المفاوضات على مستوى الأمم المتحدة".
وتستضيف إيطاليا التي تترأس مجموعة السبع هذا العام، أول اجتماع سياسي كبير حول المناخ منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في ديسمبر (كانون الأول) في دبي، حين التزم العالم بالتخلي تدريجًا عن الفحم والغاز والنفط، ويستمر الاجتماع في تورينو حتى غدٍ.
والفحم هو الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا، وحضّ ناشطون في مجال البيئة مجموعة السبع التي تضم إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، على أن تشكل قدوة يُحتذى بها.