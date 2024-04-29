مجموعة الـ 7 تقترب من الاتفاق على إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم

وتستضيف إيطاليا التي تترأس مجموعة السبع هذا العام، أول اجتماع سياسي كبير حول المناخ منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" في ديسمبر (كانون الأول) في دبي، حين التزم العالم بالتخلي تدريجًا عن الفحم والغاز والنفط، ويستمر الاجتماع في تورينو حتى غدٍ.