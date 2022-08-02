تصحيحًا للمشهد السياسي.. حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات جديدة

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب بثه التلفزيون الكويتي: تصحيحًا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب بصفته المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، مضيفاً: لن نتدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.