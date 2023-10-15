"2670 قتيلاً و9600 مصاب".. مقابر جماعية لاستيعاب ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفّذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ إذ اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف، واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، كما أسروا عددًا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.