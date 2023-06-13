"ترامب" يصل للمحكمة لمواجهة 37 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع أسرار رسمية

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المحكمة في ميامي، اليوم (الثلاثاء)، للمثول أمام القضاء في محاكمة تاريخية، حيث يواجه 37 تهمة متعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية، في أخطر تحقيقات جنائية تهدد بعرقلة محاولته الفوز مجددًا بمقعد البيت الأبيض.