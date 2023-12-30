محاكمة إسرائيل أمام "العدل الدولية".. تحرك جنوب أفريقي وترحيب فلسطيني وجرائم شاهدة

وشدّدت في بيان لها، على أن الاحتلال، وتصريحات مسؤوليه وممارساته وحربه التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ هي إبادة جماعية، إضافةً إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات، وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء، وخزانات الماء بحيث مَنْ لم يمت بالقصف والدمار، يمت من الجوع والعطش.