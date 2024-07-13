بعد المقطع الصوتي المتداول.. "مصر" تكشف حقيقة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

وقال رئيس برلمان مصر: إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية؛ لا يتضمّن أية أحكام تمسّ قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مؤكدًا أن ما تضمّنه مشروع القانون من حقّ الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة؛ هو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على "قناة السويس"؛ لأن لفظ "الأصول" لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي "مال عام" لا يمكن التفريط فيه.