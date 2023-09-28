تَواصل الاشتباكات العنيفة بالخرطوم.. قصف جوي ومدفعي وعشرات القتلى والجرحى في أم درمان

وتتفاقم الأوضاع أكثر بسبب شح الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين؛ حيث وصل النظام الصحي في البلاد إلى مرحلة الانهيار شبه الكامل بعد خروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة والنقص الحاد في الأدوية والمعينات الطبية المنقذة للحياة؛ وسط مخاوف من انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا وحمى الضنك التي أعلنت مصادر طبية تشخيص عشرات الحالات منها.