ترامب ينتقد قرار بايدن منح الجنسية للمهاجرين: "غير دستوري وضد رغبة الشعب"

وفي التفاصيل، قال: "أحب ميلووكي. لقد كنت الشخص الذي اختار ميلووكي. يجب أن أخبركم". مستهلاً تصريحاته بمعالجة الجدل: "كنت أنا مَن اختارها. هؤلاء الأشخاص كاذبون"، في إشارة إلى وسائل الإعلام التي تقول: "أوه، إنه لا يحب ميلووكي. أنا أحب ميلووكي.. لقد قلت إن عليكم إصلاح الجريمة، ونعلم جميعًا ذلك، وعليكم التأكد من نزاهة الانتخابات، لكنني الشخص الذي اختار ميلووكي".