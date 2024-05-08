إسرائيل تصب غضبها على وزير إسباني بعد حديثه عن "إبادة جماعية" تُرتكب في غزة

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يسعى فيه سانشيز، الذي يعتبر الصوت الأوروبي الأكثر انتقادًا لإسرائيل، لحشد العواصم الأوروبية الأخرى لدعم فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما لا تستبعد مدريد القيام به من جانب واحد، لكن منصة اليسار المتطرف "سومار" ترى أن الإجراء غير كافٍ، وتطالب بعقوبات على إسرائيل.