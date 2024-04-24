"زيارة ودية لا تخلو من ممارسة ضغوط".. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الصين

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، إلى الصين في ثاني زيارة له إلى هذا البلد في أقل من عام؛ بهدف تشديد الضغط على بكين في ملفّات عدة منها دعمها لروسيا، مع السعي إلى إرساء المزيد من الاستقرار في العلاقة.
ويجري "بلينكن" الجمعة محادثات مع القادة الصينيين في بكين، يتوقع أن يدعو خلالها إلى ضبط النفس في وقت تستعد تايوان لتنصيب رئيس جديد، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسينقل مخاوف الولايات المتحدة حيال الممارسات التجارية الصينية، التي تعتبرها واشنطن مناهضة للمنافسة، وهي مسألة أساسيّة للرئيس جو بايدن في هذا العام الانتخابي.
وتشمل مهمة بلينكن في الصين تهدئة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، بعدما تراجع بشكل واضح منذ زيارته السابقة في يونيو.
ويلتقي "بلينكن" في شنغهاي طلاباً ورؤساء شركات، وتهدف هذه المحطة إلى إظهار العلاقات الودية بين الأمريكيين والصينيين، وهي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى المدينة منذ زيارة هيلاري كلينتون في عام 2010.