"زيارة ودية لا تخلو من ممارسة ضغوط".. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الصين

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، إلى الصين في ثاني زيارة له إلى هذا البلد في أقل من عام؛ بهدف تشديد الضغط على بكين في ملفّات عدة منها دعمها لروسيا، مع السعي إلى إرساء المزيد من الاستقرار في العلاقة.