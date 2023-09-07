معارك دير الزور.. هل تهدد بزيادة نشاط تنظيم داعش؟

تشير الاشتباكات التي استمرت أسبوعًا بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين في دير الزور؛ حيث تنتشر مئات من القوات الأمريكية، إلى وجود صدوع في جهود الحرب ضد تنظيم داعش المهزوم لسنوات، وقد تكون هذه فرصة لهؤلاء الإرهابيين للظهور مجددًا.