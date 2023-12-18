"سرقة معلومات حساسة".. هجمات سيبرانية تضع "إسرائيل وإيران في مواجهة"

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت في وقت سابق، اليوم، بوقوع انقطاعات في خدمة عديد من محطات الوقود في أنحاء إيران، خاصة العاصمة طهران، وذكرت أن السبب ما يبدو مشكلة في البرمجيات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.