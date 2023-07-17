أوكرانيا تتبنى المسؤولية عن هجوم جسر القرم

قال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية "إس بي يو"، اليوم (الاثنين): "إن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء الهجوم على جسر القرم".
ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله: "إن هجوم اليوم على جسر القرم هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية، والجسر هوجم بواسطة مسيّرات بحرية".
واتهمت روسيا أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم بتنفيذ الهجوم على الجسر الذي يربط بين البرّ الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو اعتبارًا من العام 2014.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر منصات التواصل الاجتماعي: "إن هجوم اليوم على جسر القرم نفّذه نظام كييف".
وأعلنت السلطات في موسكو أن الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.