أوكرانيا تتبنى المسؤولية عن هجوم جسر القرم

واتهمت روسيا أوكرانيا، في وقت سابق من اليوم بتنفيذ الهجوم على الجسر الذي يربط بين البرّ الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو اعتبارًا من العام 2014.