أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تتصدى لـ 6 مسيّرات استهدفت قاعدة لها بشرق سوريا

تصدت أنظمة دفاع جوي تشغلها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة المتمركزة في شرق سوريا تصدت لست هجمات بطائرات مسيّرة كانت تستهدف قاعدتهم في حقل كونوكو النفطي السبت.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء السبت- حسب موقع العربية- بأن فصائل مسلحة موالية لإيران شنت هجومًا صاروخيًا على القاعدة الأمريكية بحقل العمر في دير الزور بشرق سوريا.
وقال المرصد إن الدفاعات الجوية حاولت التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، مشيرًا إلى أن الاستهداف الجديد للقاعدة جاء بعد وقت قليل من هجوم مماثل على القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز.
وأعلنت تلك الفصائل مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي الأسبوع الماضي، وجهت الولايات المتحدة ضربات إلى مواقع في العراق وسوريا، ردًا على تعرض قواتها في قاعدة بشمال شرق الأردن لهجوم بطائرة مسيّرة في 28 يناير كانون الثاني أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات.
وتواجه قوات التحالف هجمات متزايدة من الجماعات المتحالفة مع إيران في سوريا والعراق وسط توتر في المنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
كما يصبح مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، المنتشرة إلى جانب القوات الأمريكية لمحاربة فلول تنظيم داعش، أكثر عرضة إلى الخطر المرتبط بالاضطراب الإقليمي إذ تعرضت القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية ومقاتلي تلك الجماعة في سوريا لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ.