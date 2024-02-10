أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تتصدى لـ 6 مسيّرات استهدفت قاعدة لها بشرق سوريا

وقال المرصد إن الدفاعات الجوية حاولت التصدي للصواريخ دون أن تتمكن من إسقاطها، مشيرًا إلى أن الاستهداف الجديد للقاعدة جاء بعد وقت قليل من هجوم مماثل على القاعدة الأمريكية بحقل كونيكو للغاز.