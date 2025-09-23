الدنمارك: تحليق مسيّرات قرب مطار كوبنهاغن أخطر هجوم على البنى التحتية

وقال مطار كوبنهاغن الدولي، معروف أيضا باسم مطار كاستروب، في بيان على موقعه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء: "أُعيد فتح مطار كوبنهاغن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات المغادرة. وعلى الركاب التحقق من شركة الطيران للحصول على مزيد من المعلومات".