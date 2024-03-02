"محو رمضان" بعد "النووي".. صفعة فلسطينية لوزير إسرائيل المتطرف: مجرم والحرب دينية

جاءت أقوال "الهباش" ردًّا على تصريحات لوزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "عميحاي إلياهو"، طالب فيها بـ"محو شهر رمضان من الوجود"، ومحو التخوفات من تصعيد الأوضاع وانفجارها أكثر في شهر مضان المقبل إذا تواصلت حرب الإبادة التي تشنُّها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، بما فيها القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة للمقدسات، وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، مذكّرًا بـ"تصريحات إجرامية وفاشية لنفس هذا الوزير طالب فيها بضرب قطاع غزة بالقنبلة النووية ومحوه من الوجود".