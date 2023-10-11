"بوتين" يُعلِّق على دعوات الفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء: لن يؤدي للسلام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرًا يمكن أن يؤدي إلى السلام، مؤكدًا أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية.
وفي التفاصيل، قال "بوتين": "من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيًّا. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئًا يمكن أن يؤدي إلى السلام".
وفي وقت سابق، قال مسؤولون في غزة ومصدران أمنيان مصريان إن مصر تتحرك لمنع نزوح جماعي من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، فيما تسبب القصف الإسرائيلي في إغلاق معبر الخروج الوحيد من القطاع الفلسطيني إلى مصر أمس الأول الثلاثاء، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأضاف المصدران الأمنيان المصريان بأن الهجوم الإسرائيلي على غزة يثير قلق القاهرة، التي دعت إسرائيل لفتح ممر آمن لخروج المدنيين من القطاع بدلاً من تشجيعهم على الفرار نحو سيناء، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الأول الثلاثاء إن التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين "خطير للغاية"، وله تداعيات قد تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
وذكر أن مصر تتواصل "مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فورى للعنف".
وأضاف السيسي في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بأن مصر "لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى"، في إشارة واضحة إلى خطر دفع الفلسطينيين إلى سيناء.
وقالت مصادر أمنية إن معبر رفح الحدودي ظل مغلقًا في صباح أمس الأربعاء بعد أن حلقت طائرات عسكرية مصرية بالقرب منه الليلة الماضية، فيما ذكرت مصادر أن الجيش المصري اتخذ مواقع جديدة بالقرب من الحدود، ويُسيِّر دوريات لمراقبة المنطقة.
وتفرض إسرائيل حصارًا مشددًا على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة، كما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.
وعدل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء توصية من أحد المتحدثين باسمه، نصح فيها الفلسطينيين الفارين من غاراته الجوية في قطاع غزة بالتوجه إلى مصر.
وتمطر إسرائيل غزة بأعنف ضربات جوية في تاريخ الصراع الممتد 75 عامًا منذ أن توغلت حركة حماس في إسرائيل السبت الماضي.