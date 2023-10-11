"بوتين" يُعلِّق على دعوات الفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء: لن يؤدي للسلام

وفي التفاصيل، قال "بوتين": "من الصعب إعطاء تقييمات. هذه هي الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون، وهذه أرضهم تاريخيًّا. كما أنه كان من المفترض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، تشملها غزة. في رأيي، هذا ليس شيئًا يمكن أن يؤدي إلى السلام".