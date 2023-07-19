خلال عملية اقتحام واسعة.. جرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ثلاثة فلسطينيين أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامه مدينة نابلس، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، من بينهم طفلة وصحفي. لافتا الانتباه إلى أن جيش الاحتلال أغلق الطرق المؤدية لنابلس كافة، واستهدف سيارة إسعاف بالرصاص، وعرقل وصولها للجرحى.