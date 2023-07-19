خلال عملية اقتحام واسعة.. جرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أُصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، خلال عملية اقتحام واسعة، نفّذها جيش الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ثلاثة فلسطينيين أُصيبوا برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامه مدينة نابلس، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، من بينهم طفلة وصحفي. لافتا الانتباه إلى أن جيش الاحتلال أغلق الطرق المؤدية لنابلس كافة، واستهدف سيارة إسعاف بالرصاص، وعرقل وصولها للجرحى.
وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال نشر القناصة فوق أسطح بعض المنازل لحماية المستوطنين، خلال اقتحامه مخيم بلاطة بمدينة نابلس.