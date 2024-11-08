سخروا من الشهداء ومزقوا الأعلام الفلسطينية فنالوا الجزاء.. ماذا حدث لإسرائيليين في هولندا؟

اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الهولندية أمستردام بين الجماهير الهولندية المحلية ومشجعون إسرائيليون عقب انتهاء مباراة كرة قدم بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي في منافسات الدوري الأوروبي.
وأدّت أحداث العنف القوية إلى اعتقال السلطات الهولندية لنحو 62 شخصاً، فيما أعلنت تل أبيب إرسال طائرات إنقاذ لإجلاء المشجعين الإسرائيليين في هولندا.
بدأت الأحداث العنيفة حينما أقدم المشجعون الإسرائيليون المرافقين لفريقهم إلى تمزيق الأعلام الفلسطينية، والهتاف ضد فلسطين بشتائم وألفاظ نابية، والسخرية من الأطفال الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما شوهد بعضهم يتسلق نوافذ وشرفات المنازل لإسقاط وتمزيق الأعلام الفلسطينية المعلقة عليها.
وشوهدت الجماهير الإسرائيلية على شاشات التلفزيون قبل انطلاق المباراة ترفض احترام دقيقة الحداد أو الصمت على أرواح من قضوا نحبهم في كارثة الفيضانات التي ضربت مدن إسبانية قبل أيام قليلة.
كما حاول المشجعون الإسرائيليون مضايقة مجموعات هولندية مؤيدة للفلسطينيين قد أعلنت في وقت سابق عن خطط للتظاهر بالقرب من ملعب يوهان كرويف أرينا؛ احتجاجاً على حضور نادي مكابي، ودعت إلى استبعاده والأندية الإسرائيلية الأخرى من البطولات الأوروبية.
واستفزت الأفعال الإسرائيلية من عدم احترام للبلد المضيف الهولنديون الذين قرروا عقابهم بطريقة قاسية، إذ تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية لاعتداءات عنيفة من السكان المحليين تجاه المشجعين المشاغبين.
واستمرت التوترات والاضطرابات وعمليات الكر والفر بين الجانبين طوال الليل، ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة الهولندية لفض الشجار.
وأظهرت بعض الصور التي تداولها السكان المحليون لجوازات سفر المشجعين الإسرائيليين انتساب بعضهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي الضالع في عدوان غاشم على غزة، وتصعيد ضد لبنان.
من ناحيتها، أعلنت السلطات الهولندية اعتقال 62 شخصاً بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة الأوروبية، مشيرةً إلى أن هناك تحقيقات جارية بشأن تقارير عن احتجاز محتمل لرهائن.
وأوضحت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن أنهم مفقودون خلال أعمال الشغب، لافتةً إلى أنه من الصعب تحديد هوية المشاركين في الاشتباكات سواء كانوا من مشجعي كرة القدم أو غيرهم.
وأدّت الأحداث المتصاعدة إلى إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طائرتين لإجلاء المشجعين، مشيراً في بيان إلى أنه يتعامل: "بجدية مع الحادث المروع، ويطالب الحكومة الهولندية وقوات الأمن بالتصدي بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان سلامة مواطنينا".
كما أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر بياناً، قال فيه: "نتعامل مع السلطات الهولندية بشأن الوقائع الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي يواجه مشكلة حالياً بسبب حادث عنف، عليه الاتصال".