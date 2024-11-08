سخروا من الشهداء ومزقوا الأعلام الفلسطينية فنالوا الجزاء.. ماذا حدث لإسرائيليين في هولندا؟

وأوضحت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، أنه تم العثور على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن أنهم مفقودون خلال أعمال الشغب، لافتةً إلى أنه من الصعب تحديد هوية المشاركين في الاشتباكات سواء كانوا من مشجعي كرة القدم أو غيرهم.