"رويترز": نقل 5 سجناء أمريكيين في إيران إلى طائرة قطرية تمهيدًا لمغادرتهم للدوحة

وبدأت الخطوات الأولى لتنفيذ اتفاق تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران، الإثنين، مع تأكيد قطر، التي توسطت في الاتفاق أن أموالا إيرانية مجمدة جرى تحويلها إلى حسابات مصرفية في الدوحة، فضلًا عن إرسال طائرة قطرية إلى طهران لنقل السجناء الأمريكيين.