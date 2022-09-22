عمليات البحث مستمرة.. انتشال جثث 15 مهاجرًا غرق زورقهم قبالة طرطوس

يذكر أن وسائل إعلام لبنانية كانت تحدثت عن فقدان مركب على متنه 55 مهاجرًا غير شرعي كان متجهًا من شمالي لبنان نحو إيطاليا، فيما أعطت وزارة الخارجية اللبنانية توجيهاتها لبعثتيها في اليونان وإيطاليا لمتابعة القضية.