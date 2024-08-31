"فيلادلفيا أم الرهائن؟" اختيار صعب يفجّر الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بشأن محور فيلادلفيا، وتقرّر بعدها بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في المحور قد شهدت خلافًا كبيرًا بين غالانت ونتنياهو، فقد فيها وزير الدفاع أعصابه، رافضًا بقاء قواته العسكرية في المحور، خلافًا لقرار الكابينيت بالبقاء بتصويت 8 مقابل امتناع إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي عن التصويت".